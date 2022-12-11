10 نصوص في القائمة الطويلة لمسابقة مسرح الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواري عن اختيار 10 نصوص مسرحية في القائمة الطويلة لمسابقة د. حسن عطية لأفضل نص مسرحي من 100 نص تقدموا للمشاركة في المسابقة من مصر والدول العربية والتي تقام على هامش الدورة السابعة من المهرجان المقامة فى محافظة قنا خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس المقبل برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير.

قال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن النصوص المشاركة يجب أن تكون لها علاقة بالتراث والموروثات الشعبية وقد تم اختيار عدد من النصوص هي: الحياة في الناحية الأخرى (مصر) و رقصة الشوك (اليمن)، إلى حضرة الموقر مع التحية (الكويت)، الخروج من العتمة (المغرب)، ابن طولون (مصر )، سنابل القمح (مصر)، دماء على الطرقات (الأردن)، أبو ماضي حاضر العصري (العراق)، قمر 14 (مصر)، الغرفة (مصر).

وأضاف أن النصوص التي سيتم اختيارها في المرحلة النهائية سيتم طباعتها في كتاب وتوزيعه في كل أنحاء الجمهورية؛ حتى يتسنى للفرق المسرحية تقديم نصوص مسرحية جديدة، فضلا عن تكريم مؤلفيها فى حفل الختام.