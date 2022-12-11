غلق مخبز لمدة 3 أشهر وتحرير 18 محضرا تموينيا في البحيرة

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أعلنت محافظة البحيرة، جهودها في ضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة بقيادة سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، على المخابز بمركزي دمنهور وإيتاى البارود، أسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا.

شملت ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 35 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة 3 أشهر، ومخبز قام بتجميع كمية من الدقيق قدرها 7 شكائر دقيق بلدى مدعم لتحقيق ربح غير مشروع.

كما ضبط مخبزين قاما بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 10 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط 9 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبز قام بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية وقت التوقف من عدمة، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.