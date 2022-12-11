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كأس العالم.. حكيمي يتوعد مبابي قبل مواجهة المغرب وفرنسا

محمد عاطف
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 2:32 ص | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 2:32 ص

توعد أشرف حكيمي مدافع منتخب المغرب، كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا خلال المواجهة المرتقبة بين فريقهما، والتي ستقام في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي، على ملعب لوسيل يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة مونديال 2022.

ووجه حكيمي رسالة مقتضبة لـ مبابي عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد قائلا: «مبابي.. نراكم قريبا يا صديقي».

يُذكر أن أشرف حكيمي يلعب مع كيليان مبابي في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ صيف 2021.

 


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