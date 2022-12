توعد أشرف حكيمي مدافع منتخب المغرب، كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا خلال المواجهة المرتقبة بين فريقهما، والتي ستقام في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي، على ملعب لوسيل يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة مونديال 2022.

ووجه حكيمي رسالة مقتضبة لـ مبابي عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد قائلا: «مبابي.. نراكم قريبا يا صديقي».

يُذكر أن أشرف حكيمي يلعب مع كيليان مبابي في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ صيف 2021.

See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe