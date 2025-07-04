** شهادات من 5 جنود إسرائيليين لصحيفة "هآرتس":

- أور: عثرنا عن 5 أو 6 جثث بين ركام أحد المنازل اثنتان منها لطفلين صغيرين رأيت عظامهما

- يوناثان: فمي امتلأ بدماء صديقي المقرب بعد انفجار منزل مفخخ دخلنا إليه في جباليا

- عومر: جميعنا نحتفظ بوصايانا في هواتفنا، وأحيانا في الليل نتحدث عن جنازاتنا

- يائير: شعري بدأ يتساقط من شدة التوتر وأستمر بانتزاعه دون أن أشعر

- أوري: أي شخص عاقل يدرك أن هذه الحرب مستمرة لأسباب سياسية

كشفت شهادات صادمة أدلى بها 5 جنود إسرائيليين لصحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة، الوجه الآخر لحرب الإبادة على قطاع غزة، بعيدا عن الرواية الرسمية التي تروجها المؤسسة العسكرية.

تضمنت الشهادات وصفا دقيقا لحالة الانهيار النفسي، وانعدام الثقة، والخوف الدائم من الموت المستشري بين الجنود الإسرائيليين، وسط شعور متنام بأن الحرب تُخاض بلا جدوى.

أحد أصحاب هذه الشهادات هو الجندي أور (20 عاما) من وحدة استطلاع المظليين، الذي قال: "اقتربنا من أنقاض منزل في (مدينة) خان يونس (جنوبي القطاع) قصفته القوات الجوية، وبين الركام عثرنا على 5 جثث، ربما 6. كان الذباب في كل مكان، وأعتقد أن الكلاب نهشت اللحم. لم يتبق شيء تقريبا".

وأضاف الجندي أور: "اثنتان من تلك الجثث كانتا لطفلين صغيرين، رأيت عظامهما، كان المشهد مروعا ولا يُنسى".

وتابع: "ما زلت أتذكر الرائحة التي التصقت بملابسي وجلدي، ولم تنفع مزيلات العرق في إزالتها حتى بعد رشها طوال الليل".

بعد أيام من هذه الحادثة، أُعيد أور إلى الخدمة على حدود غزة، دون تحديد تاريخ.

وعن ذلك، قال: "حزمنا معداتنا وركبنا بسرعة سيارات الهمفي التي نقلتنا إلى هناك، أردت القفز من مركبة الهمفي، أردت الركض، لكنني لم أكن أملك الشجاعة".

وأردف: "عشت أسبوعا آخر من الانفجارات والحرارة والجوارب المبللة. ما نعيشه هنا كابوس حقيقي، أريد فقط أن ينتهي هذا".

- خوف وإرهاق وضغط نفسي

وأشارت "هآرتس" إلى أن هذه الشهادات لجنود في الخدمة الفعلية ترسم صورة مختلفة تماما عن الرواية الرسمية، حيث يعاني الجنود "إرهاقا متزايدا، وضغطا جسديا ونفسيا شديدا، وخوفا دائما من أن يكونوا التاليين في قائمة القتلى".

ولفتت إلى أن "معظم الجنود رفضوا الإدلاء بشهاداتهم، بينما وافق 5 منهم على الكلام، وكان لديهم طلب واحد فقط: لقد أرسلتمونا إلى الحرب، والآن استمعوا إلى ما لدينا لنقوله".

الجندي يوناثان (21 عاما) من لواء كفير واحد من هؤلاء الجنود الذين وافقوا على الإدلاء بشهادتهم.

وواصفا تجربته في منطقة جباليا شمالي القطاع التي دخلها في نوفمبر الماضي، قال يوناثان: "خلال النهار، كانت الحرارة لا تُطاق، وفي الليل نتجمد. الرمال والغبار التصقت بجلدي".

وأضاف: "لم نكد نرى أي أشخاص هناك، فقط كلاب تتجول في كل مكان باحثة عن طعام".

وتابع: "حذرنا قائد وحدتنا (دون تسميته) من أن أي شخص سيداعب هذه الكلاب سيواجه محاكمة عسكرية، وينتهي به الأمر في السجن".

وأشار يوناثان إلى أنه بعد بضعة أيام، تمركز مع أفراد من وحدته قرب أحد المنازل عندما اقتربت منهم مجموعة من الكلاب، وأخذت تنبح بلا توقف.

وقال: "انزعج نائب قائد الوحدة، وقرر إطلاق النار على أحد هذه الكلاب. عوى الكلب من الألم، ثم سكت، تفرق الآخرون، لكنه استمر، مصوبا منظاره نحو كلب آخر، ثم مجموعة أخرى".

ونقل يوناثان عن نائب قائد الوحدة (لم يذكر اسمه) قوله مبتسما عن الكلاب: "عليها أن تتعلم ألا تقترب منا، هذه كلاب لإرهابيين، ربما تكون مسعورة"، وفق تعبيراته.

- الذكرى الأشد رعبا

لكن الذكرى الأشد رعبا بالنسبة إلى يوناثان هي تعرضه لانفجار مفخخ بأحد المنازل في غزة بعد ذلك ببضعة أيام.

ووفقا للجندي، فإنه "في صباح اليوم التالي، أُرسلنا في مهمة تطهير منزل آخر. مسحنا المبنى بطائرة مسيرة ولم نر شيئا، فدخلنا، بعد دقيقتين دوى انفجار. قذفني الانفجار في الهواء، ولم أستطع فهم ما حدث".

وتابع: "فجأة، أدركت أن فمي كان مليئا بالدم وظننت أنني مصاب، لكنني لم أكن كذلك، فقد كان ما في فمي هو دم صديقي المقرب في الوحدة، الذي ظل ينادي باسمي، ويتوسل إليّ طلبا للمساعدة، لكنني لم أعرف ماذا أفعل حيث تجمدت في مكاني".

وأضاف يوناثان: "في النهاية، وصل المسعفون وأجلوا زميلي (دون تسميته)، ولأيام بعد ذلك، لم أستطع النوم ولا الأكل، فقد كان طعم كل شيء كالدم".

- نحتفظ بوصايانا في هواتفنا

أما عومر، (21 عاما) من لواء جفعاتي، فقال: "بعد 7 أكتوبر 2023 مباشرة، بدأنا الاستعداد لدخول غزة. كنا في حالة من النشوة ونتوق إلى ذلك بشدة".

وأضاف لافتا إلى تبدل الحال: "الآن يبدو الأمر سخيفا جدا بالنسبة إلي. لقد فقدت القدرة على تذكر عدد من أعرفهم ممن قُتلوا، من كتيبتي، ولوائي، ومدرستي، وحيي، ولا أملك القوة لسماع خبر وفاة شخص آخر فهذا يُحطمني".

وأضاف: "يعتقد الناس أن الجنود يموتون في المعارك، لكن الحقيقة هي أن كثيرا منهم ماتوا بلا سبب، بسبب إهمال الضباط، أو لعدم وجود ذخيرة كافية لقصف مبنى قبل إرسالنا إليه. ثم تقول وسائل الإعلام إنه مات بسبب عبوة ناسفة، ويعتقد الجميع أن هذا منطقي".

وتابع الجندي عومر: "أشعر وكأن لا أحد يهتم. كم من الأصدقاء عليّ دفنهم قبل أن يستيقظ الناس؟".

واستطرد: "جميعنا نحتفظ بوصايانا في هواتفنا، وأحيانا في الليل نتحدث عن جنازاتنا، ونحاول تخمين عدد الحضور، وما إذا كانت حبيبتنا السابقة ستبكي خلالها".

- معاناة هائلة

يائير، (21 عاما) من وحدة استطلاع نحال، وصف بدوره حجم المعاناة الهائل الذي يتعرض له الجنود الإسرائيليون في غزة.

وقال متسائلا: "هل تعرف ماذا يعني ألا تخلع حذاءك لعشرة أيام متتالية؟ أن تستلقي على الأرض مُغطيا فريقك دون أن تتمكن من إبقاء عينيك مفتوحتين؟".

وأضاف: "مؤخرا، بدأ شعري يتساقط من شدة التوتر. أستمر بلمسه وانتزاعه دون أن أشعر. إنه يُدمرني. أُكرر لنفسي دائما أنه لا يحق لي البكاء، وأنني محظوظ مقارنة بالآخرين، فقد مُحيت إحدى فرقنا