كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن تفاصيل الإطلاق التجريبي للمنصة الرقمية الموحدة لخدمات الاستثمار.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» إن المنصة الجديدة تأتي في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة للحكومة، وتستهدف تبسيط عملية استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.

وأوضح أن النظام القديم كان يجبر المستثمرين على التعامل مع ما يقارب 70 جهة حكومية رئيسية وفرعية للحصول على حوالي 3800 موافقة وترخيص بمختلف الأنشطة، مشيرا إلى أن ذلك كان يمثل عبئا كبيرًا.

وأكد أن المنصة الجديدة تعمل كنظام «شباك واحد»، قائلا: «المستثمر لن يضطر للذهاب بنفسه إلى هذه الجهات، بل سيقدم طلبه عبر المنصة ويحصل على الموافقة خلال فترة زمنية محددة».

وأضاف أن هناك توجيها رئاسيا بأن لا تتجاوز مدة استصدار الموافقات عبر المنصة 20 يوم عمل.

ولفت إلى بدء عملية الميكنة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى «نصف إلكترونية» جرى إطلاقها تجريبيا في منتصف مايو الماضي، مشيرا إلى أنها شملت منصة التراخيص وربط الجهات الحكومية الجاهزة إلكترونيا بالمنصة.

وأطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار؛ لإتاحة السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط الإجراءات على المستثمر.