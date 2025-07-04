 مصرع شخص دهسته سيارة ربع نقل في شارع السبعين بكوم أمبو - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 5:18 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

مصرع شخص دهسته سيارة ربع نقل في شارع السبعين بكوم أمبو

حمادة بعزق
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 3:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 3:48 ص

لقي شخص يُدعى "إ."، مصرعه صباح الخميس، بعدما صدمته سيارة ربع نقل مسرعة في منطقة السبعين بمدينة كوم أمبو.

وكان عدد من المارة قد فوجئوا بسيارة ربع نقل تسير بسرعة جنونية، قبل أن تصطدم بسور بنك الائتمان الزراعي وتدهس أحد الأشخاص المتواجدين بالمكان.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن السيارة أثناء اصطدامها بسور البنك صدمت شخصًا تصادف وجوده بالموقع، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم ضبط قائد السيارة، وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك