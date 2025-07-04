جوناثان ديفيد ينتقل إلى يوفنتوس

نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في حسم صفقة قوية في خط الهجوم، بالتوصل إلى اتفاق كامل مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد للانضمام إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي ليل الفرنسي.

ووفقًا لما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فقد أنهى يوفنتوس المفاوضات مع ممثلي اللاعب، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية، بما في ذلك المكافآت والعمولات، على أن يخضع اللاعب للفحص الطبي يوم الجمعة، قبل الإعلان الرسمي المنتظر.

ويبلغ ديفيد من العمر 24 عامًا، وقد قدم أداءً لافتًا خلال مسيرته مع ليل، حيث سجل 109 أهداف في 200 مباراة، ليُعد من أكثر المهاجمين ثباتًا في الأداء على مستوى الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

تفوق عرض يوفنتوس على منافسين بارزين، من بينهم مانشستر يونايتد ونابولي، إذ قدّم النادي الإيطالي عرضًا يتضمن راتبًا سنويًا قدره 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما حسم قرار اللاعب بالانتقال إلى مدينة تورينو.

وتأتي صفقة ديفيد في إطار خطة يوفنتوس لإعادة بناء الفريق تحت قيادة المدرب إيجور تيودور، خاصة بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية على يد ريال مدريد في دور الـ16.

ولن يكون ديفيد آخر صفقات "السيدة العجوز"، إذ تواصل إدارة النادي تحركاتها لدعم الفريق، حيث تتابع الوضع التعاقدي للجناح الإنجليزي جادون سانشو، بعد أن قرر تشيلسي عدم تفعيل خيار الشراء من مانشستر يونايتد، كما يُعد الظهير البرازيلي ويزلي من فلامنغو ضمن قائمة اهتمامات النادي.