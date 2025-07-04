أكبر حريق في كاليفورنيا يتسع بسرعة هائلة بسبب الطقس الجاف والحار

اتسع حريق غابات في منطقة برية بوسط كاليفورنيا بشكل هائل مع ارتفاع خطر حرائق الغابات في أجزاء كبيرة من الولاية يوم الخميس بسبب الطقس الجاف والحار، وذلك قبل عطلة الرابع من يوليو.

وأصبح حريق "مادري فاير" أكبر حريق في كاليفورنيا حتى الآن هذا العام، حيث اجتاح الأراضي العشبية بعد اندلاعه يوم الأربعاء في جنوب شرق مقاطعة سان لويس أوبيسبو. وسرعان ما امتد ليغطي أكثر من 142 كيلومترا مربعا، ولم تتم السيطرة عليه سوى بنسبة 5%.

وصدرت أوامر وتحذيرات بالإخلاء للمجتمعات الصغيرة القريبة من الطريق السريع 166 مع تحرك ألسنة اللهب عبر التضاريس الجبلية باتجاه نصب "كاريزو بلين" الوطني، على بعد حوالي 72 كيلومترا شرق سانتا ماريا. وتحتوي المنطقة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب لوس أنجليس على سهول عشبية شاسعة تجذب الزوار في الربيع لرؤية زهورها البرية.

وقال عالم الأرصاد الجوية ريان كيتيل من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الرياح الصيفية التي تزداد عادة مع غروب الشمس تسببت في تحرك الحريق.

وقال كيتيل:"الرياح خفيفة جداً خلال النهار، لكنها تزداد بشكل كبير في فترة ما بعد الظهر والمساء". وأضاف أن هبوب الرياح قد يصل إلى 64 كيلومترا في الساعة في وقت لاحق من يوم الخميس، مما يشكل تحديات جديدة لرجال الإطفاء الذين يعملون في درجة حرارة 35 درجة مئوية.

واندلعت عشرات الحرائق الصغيرة في جميع أنحاء الولاية.