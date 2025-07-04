انتقد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن: «الولايات المتحدة تستخدم حق النقض الفيتو أكثر من اللازم وتقف مستمرة مؤيدة لإسرائيل على طول الخط؛ لكن هذه هي قواعد اللعبة، لن نستطيع أن نغير قواعد مجلس الأمن».

وأبدى خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية « MBC مصر» تشاؤما كبيرا بشأن جدوى مساعي إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، قائلا «هناك محاولات لإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، ولكن هذه المحاولات بصفتي شخصية أبقى قابلني لو تحقق منها أي شيء، لأني أعمل في الأمم المتحدة منذ سنة 1991، الأفق ضئيل».

وأعرب في الوقت ذاته عن «إحباط المجموعة العربية» في الأمم المتحدة من الموقف الأمريكي تجاه الحرب في قطاع غزة.

وكشف أن الأزمة المالية التي تضرب الأمم المتحدة، ستؤدي إلى إنهاء عقود 20% من موظفيها بنهاية العام الجاري، معقبا: «يؤسفني أن أقول بعد 40 سنة من العمل فيها، إن الأمم المتحدة تمر بأسوأ حالتها ولحظاتها في الفترة الحالية، ليس فقط سياسيا فيما يتعلق بنظام الأمن الجماعي، ولكن أيضا ماليا».

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تعاني من أزمة مالية مماثلة، قائلا: «هذا لا يقل أيضا عن الأزمة المالية التي تمر بها جامعة الدول العربية، المؤسسات الدولية لديها نفس الأمراض والمشاكل؛ نتيجة أن الميزانية غير كافية».