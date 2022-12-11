مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور سول الأسبوع المقبل

يعتزم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك، زيارة كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، لإجراء مشاورات حول مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أمس السبت.



وسترافق كريتنبرينك كبيرة مديري مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان، لورا روزنبرجر، في الرحلة التي تشمل ثلاث دول من بينها الصين واليابان، في الفترة من من 11 إلى 14 ديسمبر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأحد نقلا عن البيان.



وقالت الوزارة دون ذكر المزيد من التفاصيل "في جمهورية كوريا واليابان، سيجريان مشاورات حول مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية".



ومن المتوقع أن تكون كوريا الشمالية موضوعا رئيسيا في المباحثات في سول في أعقاب إطلاقها سلسلة من الصواريخ واستفزازات أخرى. ومن المتوقع أيضا أن تكون مخاوف كوريا الجنوبية بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي على جدول الأعمال.