ميناء دمياط: استمرار الاعتماد على النظم الآلية لاختصار الدورة المستندية وتقليل الوقت

عقد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعه الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، بحضور اللواء بحري طارق عدلي، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة، وممثلين عن غرفة ملاحة دمياط، والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وشركة دمياط لتداول الحاويات، والبضائع والتفتيش البحري وصوامع دمياط.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن الاجتماع بدأ بكلمة لرئيس مجلس الإدارة، رحب خلالها بالحضور، كما تم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقا ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لآراء ممثلو الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء.

ووفق البيان، تم التأكيد على استمرار الاعتماد على النظم الآلية الحديثة لاختصار الدورة المستندية وتقليل الوقت والتكلفة وتطوير دورات العمل الآلية لحركات الشحن والتفريغ وعمليات نقل البضائع.

وفي نهاية اللقاء أشاد ممثلو الشركات والتوكيلات بتواصل الهيئة الدائم معهم باعتبارهم شركاء في النجاح الذي وصل إليه الميناء، وقدموا الشكر على حرص رئيس مجلس الإدارة على عقد الاجتماعات الدورية بهم لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحي.