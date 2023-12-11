نتنياهو يدعو مقاتلي حماس إلى إلقاء السلاح

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاتلي حركة حماس إلى إلقاء السلاح.

وفي رسالة عبر الفيديو نُشِرَت مساء اليوم الأحد، قال نتنياهو إن "عشرات من إرهابيي حماس سلموا أنفسهم لقواتنا في الأيام الأخيرة"، غير أنه صرح في الوقت نفسه بأن الحرب ستستمر " لكن هذه هي بداية نهاية حماس".

وأضاف نتنياهو:" ولإرهابيي حماس أقول: انتهى الأمر. لا تموتوا من أجل (قائد حركة حماس في قطاع غزة يحى) السنوار. سلموا أنفسكم الآن".

كان الجيش الإسرائيلي نشر في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو من شمال قطاع غزة يظهر فيها رجال فلسطينيون مقبوض عليهم وقد تم تجريدهم من ملابسهم سوى السراوايل الداخلية، وقال الجيش إن هؤلاء رجال محسوبون على حماس وسلموا أنفسهم للجنود الإسرائيليين، غير أنه تعذر التحقق من هويات هؤلاء الرجال من جهة مستقلة وعدد حالات الاستسلام المزعومة.

من جانبها، كتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية استنادا إلى ممثلين لأجهزة أمنية لم تفصح عنهم أن نسبة من ينتمون إلى حماس أو لهم علاقة بها تتراوح بين 10 و15% من بين مئات الفلسطينيين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر القول إنه لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن عملية استسلام جماعي.

كانت حركة حماس شنت هجوما كبيرا على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 1200 شخص وفي أعقاب ذلك شنت إسرائيل هجمات على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 17 ألف و400 شخص حتى الآن.