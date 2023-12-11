رئيس الحكومة الهولندية يصف الإعراب عن رغبته في منصب أمين عام الناتو بالخطأ

أقر رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته، مارك روته، في مؤتمر صحفي في برلين، أنه كان من الخطأ طرح نفسه علنا لتولي منصب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مقابلة.



ولم ينكر روته، البالغ من العمر 56 عاما، رغبته في خلافة ينس ستولتنبرج في منصب أمين عام الناتو، ولكنه قال إنه كان "من الخطأ قول ذلك على الملأ"، وذلك ردا على سؤال من جانب الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.



كما أكد روته، على أنه ليس لديه الرغبة في التعقيب أكثر على المسألة "لن أضيف أي شيء على أنني مخطئ وإلا قد يكون هناك تفسيرات أخرى".



وكان روته قد أعرب عن رغبته في منصب أمين عام الناتو خلال مقابلة إذاعية في أكتوبر.



ومن المقرر أن ينهي ستولتنبرج ولايته في أكتوبر 2024.



وبالإضافة لروته، يُنظر لرئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ورئيس وزراء لاتفيا السابق كاريشيانيس كارينش على أنهما مرشحان للمنصب.