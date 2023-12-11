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عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع في جميع اللجان بالمحافظات.

وأعلنت غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال المؤتمر الصحفي، انتظام العملية الانتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية عدا لجنة واحدة بشبرا الخيمة جاري فتحها.

وأضاف بنداري أن عملية الاقتراع بدأت في التاسعة صباحا في معظم اللجان وتستمر حتى التاسعة مساء وتصويت آخر ناخب متواجد داخل اللجان.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

المرشحون

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».