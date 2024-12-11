تشهد محافظة الشرقية شبورة مائية على أغلب أنحاء المحافظة، والتي أدت إلى تباطؤ الحركة المرورية توخي الحذر من جانب السائقين وقائدي المركبات لتجنب وقوع حوادث، فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطواريء تحسبًا لسقوط الأمطار وتقلبات الطقس التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية؛ لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة على أنحاء المحافظة، والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

أمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف؛ للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار، وكذلك مراجعة أعمده الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على الانعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها في أسرع وقت.