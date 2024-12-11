خاص- الفتح السعودي يمنح جوميز أكثر من ٣ أضعاف راتبه في الزمالك

أتم نادي الفتح السعودي اتفاقه مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لتولي قيادة الفريق في المتبقي من الموسم.

وكشف مصدر خاص بنادي الفتح لـ "الشروق"أن المدرب البرتغالي سيحصل على راتب شهري 200 ألف دولار في الوقت الذي يتقاضى فيه جوميز راتبًا شهريًا قدره 60 ألف دولار فقط في نادي الزمالك.

ووفقا للمصدر أن عقد جوميز لمدة ٦ أشهر يتجدد تلقائيا لمدة موسم إضافي في حال ضمان النادي السعودي البقاء في الدوري.

‎ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

‎ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

‎ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.