مدافع ليفربول السابق: صلاح يلاعب النادي في ملف التجديد

يرى جلين جونسون المدافع السابق لليفربول، أن تصريحات محمد صلاح نجم الريدز العلنية بشأن أزمة عقده قد تكون محاولة لزيادة مدة أو قيمة العرض.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانا مع أي نادٍ، بدءًا من شهر يناير المقبل.

وسبق أن أكد صلاح أنه لم يتلق عرضا للتجديد مع ليفربول وأن مواجهة مانشستر سيتي السابقة قد تكون الأخيرة له أمام هذا المنافس على ملعب "أنفيلد".

وقال جونسون، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هناك بوضوح الكثير من الألعاب الجارية، وصلاح يعلم أنه في وضع قوي".

وأضاف: "صلاح يلعب اللعبة وربما يريد البقاء، لكنه يستخدم هذه التكتيكات للحصول على سنوات إضافية أكثر مما يريد ليفربول منحه، أو ربما للحصول على أموال إضافية أو ما شابه ذلك".

وتابع: "أرنولد لن ينتقل إلى مانشستر سيتي. لن يحدث هذا الانتقال. سأكون مندهشًا للغاية إذا حدث، لكننا رأينا أشياءً أغرب في كرة القدم".

وواصل: "إذا كان ترينت متاحًا بشكل مجاني، فأعتقد أن كل نادٍ سيرغب في التعاقد معه. بايرن ميونخ سيريده، وريال مدريد سيريده، والجميع سيريده. لذا سأكون مندهشًا جدًا إذا ذهب إلى مانشستر سيتي وأغضب كل من يرتبط بليفربول. هذا الانتقال لن يحدث".

وحول البداية الرائعة لليفربول تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، قال جونسون: "البطل غير المُعلن هو أليكسيس ماك أليستر. إنه لاعب يقوم بكل الأمور البسيطة بشكل رائع".

واختتم: "لاعبون مثل صلاح وكول بالمر سيحصلون على الإشادة، لكنني أعتقد أنه إذا تحدثت مع أي لاعب في غرفة تبديل الملابس لليفربول، سيقولون إن ماك أليستر يجب أن يكون أحد الأسماء الأولى على قائمة التشكيلة. إنه بطل غير مُعلن يقوم بالأشياء بشكل مرتب للغاية وزملاؤه سيمنحونه التقدير الذي يستحقه على ذلك".