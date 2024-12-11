الرئيس الألماني يبدأ اليوم جولة أفريقية

يبدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء جولة أفريقية تشمل نيجيريا وجنوب أفريقيا وليسوتو على مدار أربعة أيام.

ويستهل شتاينماير جولته بلقاء رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عمر توراي، اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا. وبعد ذلك سيرحب به الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو رسميا ويجري معه محادثات.

ووصف مكتب الرئيس الألماني نيجيريا وجنوب أفريقيا بأنهما من أهم الأطراف الفاعلة في القارة الأفريقية، مضيفا أنهما من أقوى الدول اقتصاديا في القارة وأكثرها حراكا. ويرافق شتاينماير وفد من رجال الأعمال.

وبحسب بيانات المكتب، من المنتظر أن تعمل الزيارة على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية. ومن خلال زيارته لجنوب أفريقيا يرغب شتاينماير أيضا في الإشادة بتولي البلاد للتو رئاسة مجموعة العشرين في ظل أوقات صعبة. وأوضح مكتب الرئيس الألماني أن نيجيريا تتمتع أيضا بثقل كبير في السياسة الخارجية وهي ركيزة للاستقرار في منطقة غرب أفريقيا.

ويختتم الرئيس جولته بزيارة ليسوتو لمدة يوم واحد، وهي دولة صغيرة محاطة بالكامل بجنوب أفريقيا. ولم يقم أي رئيس ألماني بزيارة مستعمرة التاج البريطاني السابقة التي حصلت على استقلالها عام 1966. وكان شتاينماير استقبل ملك ليسوتو، ليتسي الثالث، خلال زيارة لألمانيا العام الماضي.