اعتقال قادة الشرطة في كوريا الجنوبية بسبب إعلان الأحكام العرفية

قالت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن قائد الشرطة الوطنية في البلاد وقائد الشرطة في العاصمة سول اعتقلا لدورهما في تطبيق مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس يون سوك يول الأسبوع الماضي والذي لم يدم طويلا.

ويأتي هذا التطور قبل ساعات من دفع الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي بمسعى جديد لعزل الرئيس يون بشأن تطبيق الأحكام العرفية. وقال الحزب إنه يهدف إلى طرح الأمر للتصويت يوم السبت.

وفي وقت سابق، ألقي القبض على وزير الدفاع السابق في حكومة يون، كيم يونج هيون، بعد أن وافقت محكمة في سول على مذكرة اعتقال بحقه على خلفية ما تردد عن لعبه دورا رئيسيا في العصيان وإساءة استخدام السلطة.

وبات كيم أول شخص يتم اعتقاله على خلفية مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس في 3 ديسمبر الجاري، وتراجع عنه لاحقا.