انتخاب وزيرة المالية كيلر سوتر رئيسة لسويسرا

انتخب البرلمان السويسري بمجلسيه اليوم الأربعاء وزيرة المالية كارين كيلر سوتر رئيسة لسويسرا في 2025 .

وتتولى كيلر سوتر منصب الرئيس وهو منصب شرفي بشكل كبير بالإضافة إلى واجباتها الرسمية كوزيرة للمالية، كما هو معتاد في سويسرا. ويتناوب أعضاء الحكومة السبعة في منصب الرئيس كل عام.

وتنتمي كيلر سوتر إلى الحزب الديمقراطي الحر. ومع ذلك، في النظام السويسري، يكون الوزراء مستقلين عن نتائج الانتخابات البرلمانية وهم مسؤولون في المقام الأول أمام الحكومة الجماعية، وليس أحزابهم.

وحصلت كيلر سوتر على شهرة دولية في عام 2023 عندما تولت مسؤولية إنقاذ بنك كريدي سويس المتعثر. وأعلنت عن حزمة إنقاذ شملت الاستحواذ على بنك "يو بي اس" المنافس بضمانات أولية من الدولة.

يذكر أن كيلر سوتر هي مترجمة فورية في المؤتمرات. وهي عضو في الحكومة منذ عام 2019، ومن المقرر أن تتولى الرئاسة بعد الرئيسة الحالية فيولا أمهيرد.