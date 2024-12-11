الشرق الأوسط: الفتح السعودي أتم اتفاقه مع جوميز

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كشف تقرير صحفي سعودي عن توصل نادي الفتح السعودي لاتفاق مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لتدريب الفريق.

وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أتم نادي الفتح اتفاقه مع جوزيه جوميز.

أوضحت الصحيفة أن الفتح اتفق مع جوميز لقيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

جدير بالذكر أن الفتح يتذيل ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

وكانت تقارير صحفية قد انتشرت على مدار الساعات الماضية تفيد بأن جوميز قد أبلغ إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بأن غدا هو اليوم الأخير له مع الفريق وسيودع اللاعبين ويحزم حقائبه ويرحل عن القلعة البيضاء.

وتأتي رغبة جوميز في الرحيل عن صفوف الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.