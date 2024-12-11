وزير الدفاع الألماني: سوريا تظهر خطورة وضع الدول التي تعتمد على روسيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأربعاء، إن التطورات في سوريا تظهر أن الدول المرتبطة بشراكة استراتيجية مع روسيا لا يمكنها الاعتماد على موسكو، إلا إذا كانت ذات فائدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وخلال زيارة سريعة للأردن، لم يحدد الوزير ما تعنيه التطورات بالنسبة لما تقوم به ألمانيا في المنطقة، لكنه قال إن من الأفضل تكثيف المهام العسكرية في الشرق الأوسط، حيث يوجد نحو 600 جندي ألماني، بدلاً من تقليصها.

وكجزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم نحو 70 دولة، تنشر ألمانيا قوات في العراق منذ عام 2015 لمساعدة القوات المحلية في محاولة منع عودة تنظيم "داعش" الذي استولى في عام 2014 على مناطق شاسعة من العراق وسوريا، لكن تم صده فيما بعد.