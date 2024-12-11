مصرع طفل صدمته سيارة في الدقهلية

لقي طفل مصرعه في محافظة الدقهلية، بعدما صدمته سيارة ربع نقل أمام قرية أبو زاهر مركز شربين، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى شربين تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط المباحث من التحفظ على السائق والسيارة.

وتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من أهالي قرية أبو زاهر مركز شربين بوقوع حادث سير واصطدام سيارة ربع نقل بطفل ووفاته في الحال.

وانتقلت سيارة الإسعاف، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ربع نقل بطفل، ويدعى «عبد المنعم.ش، 11 سنة» ، مقيم بقريه أبو زاهر، ووفاته في الحال نتيجة نزيف بالمخ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين من التحفظ على السائق والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.