رفض إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، إتهام لاعبي الفريق البورسعيدي بفقدان الروح الحماسية خلال مواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز بيراميدز على المصرى 2 – 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية.

وقال إيهاب جلال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة:" ما قيل عن أن لاعبي المصري لم يظهروا روحهم الحماسية أمام بيراميدز غير صحيح وبعيد تمامًا عن كرة القدم، كل ما في الأمر أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة، وهو ما أثر على الأداء اليوم".

وأضاف:" بيراميدز استحق الفوز والتأهل للدور المقبل في البطولة، قدمنا مستوى جيد أمامهم وكنا ندًا قويًا، خاصة في الشوط الثاني سنعمل على حل مشكلة فشلنا في الحفاظ على الكرة، ونتمنى التعويض في الجولة المقبلة للحاق بهم".

وطالب إيهاب جلال، في نهاية حديثه، بحل أزمة منع فريقه من القيد بسبب مستحقات مالية متأخرة في صفقة الإيفواري شيخ موكورو خاصة أن الفريق يملك 3 أماكن في القائمة.

ومن المنتظر أن يستضيف المصري البورسعيدي نظيره فريق نواذيبو الموريتاني، في الجولة المقبلة، فيما يلتقي بيراميدز مع نظيره فريق إينوجو رينجرز النيجيري.