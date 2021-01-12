عضو بالكونجرس الأمريكي: إيقاف اثنين من شرطة الكابيتول بسبب واقعة الاقتحام

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قال عضو الكونجرس الأمريكي تيم ريان للصحفيين يوم الاثنين، إنه تم إيقاف شرطيين اثنين في مبنى الكابيتول بسبب سلوكهما عندما اقتحم أشخاص مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى يوم الأربعاء الماضي.

وقال ريان للصحفيين إنه تم إيقاف شرطي لالتقاطه صورة "سيلفي" مع مثيري الشغب، وآخر بسبب ارتداء قبعة مكتوب عليها حروف مختصرة لعبارة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" وقام بتوجيه الأشخاص.

وأضاف أن قائد الشرطة بالإنابة رأى في تصرفاتهم أسبابا فورية للإيقاف عن العمل.

وقال ريان إن ما بين 10 و 15 شرطيا آخرين يخضعون للتحقيق.

ولم يصدر تأكيد فوري من جانب الشرطة.

ويرأس ريان لجنة فرعية للإشراف على شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي.