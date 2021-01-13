مكتب التحقيقات الفيدرالي: لا تسامح في أحداث الكونجرس

قال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ستيفن دي أنتونو، إن مكتب التحقيقات لن يتسامح مع "الوحشية التي شاهدها الشعب الأمريكي بصدمة وعدم تصديق" في 6 يناير الجاري في الكونجرس الأمريكي.



وأضاف دي أنتونو، في مؤتمر مشترك في واشنطن مع القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "رجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يدخروا جهداً في هذا التحقيق".



وأشار ستيفن دي أنتونو، إلى أنه منذ وقوع هذه الأحداث عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة "وشركاؤنا في إنفاذ القانون هنا في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد"، موضحًا أن الغرض من ذلك كان اعتقال العديد من الأفراد "الذين شاركوا في التدمير".



ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، فقد تلقي المكتب أكثر من 100 ألف نصيحة إعلامية رقمية حتى صباح الثلاثاء.