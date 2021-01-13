 مكتب التحقيقات الفيدرالي: لا تسامح في أحداث الكونجرس - بوابة الشروق
الأربعاء 13 يناير 2021 12:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لا تسامح في أحداث الكونجرس

مكتب التحقيقات الفيدرالي - ارشيفية
مكتب التحقيقات الفيدرالي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:31 م
قال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ستيفن دي أنتونو، إن مكتب التحقيقات لن يتسامح مع "الوحشية التي شاهدها الشعب الأمريكي بصدمة وعدم تصديق" في 6 يناير الجاري في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف دي أنتونو، في مؤتمر مشترك في واشنطن مع القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "رجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يدخروا جهداً في هذا التحقيق".

وأشار ستيفن دي أنتونو، إلى أنه منذ وقوع هذه الأحداث عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة "وشركاؤنا في إنفاذ القانون هنا في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد"، موضحًا أن الغرض من ذلك كان اعتقال العديد من الأفراد "الذين شاركوا في التدمير".

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، فقد تلقي المكتب أكثر من 100 ألف نصيحة إعلامية رقمية حتى صباح الثلاثاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك