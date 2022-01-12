القومي للمرأة: مراعاة النساء أهم توصية يمكن أن تصدر عن منتدى شباب العالم

قالت فريدة مصطفى عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، إنّ منتدى شباب العالم يطرح حلولًا جديدة للقضايا المطروحة خلال المناقشات التي يتم طرحها.



خلال مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، رأت فريدة أنّ أهم توصية يمكن أن تصدر عن منتدى شباب العالم هي الحرص الدائم على إشراك المرأة ومراعاتها في كل القرارات التي يتم اتخاذها.



وأوضحت أنّ نموذج المحاكاة لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد خلال فعاليات المنتدى قدّم طرحًا مثمرًا حول تأثير جائحة كورونا على المرأة، وكيف واجهت الدول هذا الأمر.



وأشارت إلى أنّ النساء تضررن كثيرًا من الجائحة، ليس فقط من خلال تزايد معدلات العنف ضد المرأة، لكن حقوقها الصحية أيضًا إذ تعرّضت المرأة لمشكلات عديدة في هذا الإطار.



ولفتت إلى أنّ التعليم أيضًا كان أحد القطاعات التي تأثرت بشدة من جائحة كورونا، وألقى ذلك بظلاله على المرأة بشكل كبير، مشيدة بأنّ المنتدى تطرق إلى هذه الملفات المهمة.



وشدّدت على أهمية إشراك المرأة في مثل هذه الفعاليات ليتمكن من التعبير عن رأيهن في مختلف القضايا التي تتم إثارتها لا سيّما التي تؤثر عليها.