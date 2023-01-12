متحدثة عسكرية: أمريكا تعتزم سحب منظومة صواريخ باتريوت من سلوفاكيا

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ذكرت وزارة الدفاع في براتسلافا أن الولايات المتحدة تعتزم سحب منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية الخاصة بها، والمتمركزة في سلوفاكيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مارتينا كوفال كاكاسيكوفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس إنه لأسباب أمنية، لم يتحدد موعد لذلك على وجه الدقة، لكن الأمر "مجرد مسألة أسابيع فقط".

وفي بداية أبريل، تبرعت سلوفاكيا التي تتاخم أوكرانيا مباشرة، بمنظومتها الصاروخية الدفاعية الوحيدة من نوع إس-300 سوفيتية الصنع لجارتها، التي تتعرض لهجوم من جانب روسيا.

ولمنع ترك الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو" من دون حماية لمجالها الجوي، قام الحلفاء وهم الولايات المتحدة، وهولندا وألمانيا، بنصب أربع منظومات باتريوت في المجمل في سلوفاكيا. وسحبت هولندا بالفعل منظومتها.

وبعد الانسحاب الأمريكي، لن يكون هناك سوى منظومة صواريخ باتريوت التابعة لألمانيا في القاعدة الجوية العسكرية سلياك بسلوفاكيا.

وخلال زيارة لبراتسلافا في ديسمبر، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت أن منظومتي صواريخ باتريوت لألمانيا ستظلان في سلوفاكيا حتى نهاية عام 2023 على الأقل.

ووفقا لبيانات رسمية، سيتم سحب بطارية صواريخ باتريوت الأمريكية "لأعمال صيانة" كانت مزمعة منذ مدة طويلة.

ووفقا لكاكاسيكوفا، تجري سلوفاكيا "مفاوضات مكثفة مع شركاء حلفها للحصول على أنظمة مناسبة تحل محل منظومة باتريوت الأمريكية".

ورفضت المتحدثة التعليق على تكهنات وسائل الإعلام بأن منظومة باتريوت الأمريكية سيتم تسليمها مباشرة إلى أوكرانيا بعد خضوعها للصيانة.