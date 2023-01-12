يقيم نادي طلعت حرب، بالتعاون مع الصالون البحرى المصرى، ندوة ثقافية بعنوان "التفاوض والتحكيم الدولي" وذلك فى السادسة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 15 يناير الجارى، بمقر النادى بالعجوزة.

يتحدث فى الندوة الدكتور حسن وجيه أستاذ اللغويات والعلوم السياسية وخبير التفاوض الدولى بجامعة الأزهر، المستشار الدكتور أيمن عبد الغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور محمد على إبراهيم أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات.

وصرح السيد شريف خليل المدير التنفيذي للنادي، بأن هذه الندوة ليست الأولى، حيث سبق وأقام النادي العديد من الندوات والصالونات الثقافية الشهرية، لتقديم خدمة ثقافية لأعضائه، والمساهمة فى خلق جيل مجتمعى وتوعوى جديد، وكان آخر هذه الندوات التى اختتم بها النشاط الثقافى لعام 2022 هي ندوة "القوة الناعمة فى خدمة الوطن"، وذلك بالإضافة إلى نشاط النادى الرياضى.

وتشهد الندوة حضور عدد من أعضاء الصالون البحري المصري فى مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الصالون البحري المصري، الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانئ ولمحور قناة السويس، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية والوادي الجديد الأسبق.

كما يشارك بالحضور اللواء بحري محمود متولي أمين عام الصالون البحرى المصرى والخبير العسكرى والاستراتيجي، اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله رئيس المكتب التنفيذى للصالون البحري ببورسعيد، المهندس وائل صالح قدور الخبير البحري والهندسي وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا، الدكتور مسعد عويس رئيس جهاز الشباب الأسبق، الدكتور كمال محجوب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر الأسبق، الربان هشام النعماني كبير مرشدين أول هيئة قناة السويس، الكاتب الصحفى جلاء جاب الله رئيس مؤسسة دار التحرير الأسبق، اللواء بحري مصطفى عامر رئيس هيئة النقل النهري وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية الأسبق، الدكتور منصور خليل مدير عام مستشفى الهرم، الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الدكتورة هويدا شرف.