قائد شرطة مدينة ألمانية: إخلاء قرية لوتسيرات تقريبا باستثناء محتجين في الأنفاق

أجلت الشرطة الألمانية إلى حد كبير المحتجين الذين كانوا يحتلون قرية لوتسيرات التي يتم تدميرها لإفساح المجال لاستخراج الفحم.

ونقلت شبكة "دابليو دي آر" الإعلامية مساء اليوم الخميس عن قائد شرطة مدينة آخن، ديرك فاينزباخ "تم إنهاء الإخلاء في المباني الواقعة فوق الأرض إلى حد كبير. لقد أخلينا جميع المنازل تقريبا باستثناء واحد. وتم إزالة الحديقة، كما تم إزالة قطاع كبير من بيوت الأشجار. وفي هذا الصدد، لم يبق الكثير".

لكنه أوضح أن لم يتبين بعد الوقت الذي ستستغرقه العملية.

وقد يتم إرجاء الإخلاء بسبب ممرات تحت الأرض تم اكتشافها اليوم الخميس.

وأوضح: "من المستحيل تحديد طول المدة التي سيستغرقها إخلاء المباني الواقعة تحت الأرض. سيكون من المهم أيضا المواصلة بحذر شديد وعدم الإقدام على أي مخاطرة".