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استقرار أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي


نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 8:40 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 8:40 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الخميس استقرار أسعار المستهلك في الصين خلال ديسمبر الماضي عند نفس مستواها في الشهر السابق في حين كان محللون يتوقعون انخفاضها بنسبة 1ر0% شهريا بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال نوفمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك 8ر1%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، مقابل 6ر1% سنويا خلال نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر0% بعد انخفاضها بنسبة 3ر1% خلال الشهر السابق.


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