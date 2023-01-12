ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقع تراجع درجات الحرارة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الخميس بشدة مع توقع انخفاض درجات الحرارة في مناطق من أوروبا خلال الأسبوع المقبل.



وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا صباح اليوم بنسبة 1ر8% لينهي يومين من التراجع.



وتتحرك موجة البرودة عبر الجزر لبريطانية وغرب اسكندنافيا وشبه جزيرة أيبيريا في مطلع الأسبوع المقبل بحسب تقرير شركة ماكسار تكنولوجيز لدراسة الأرصاد.



وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي منذ بداية العام الحالي في ظل الطقس المعتدل نسبيا، وتراجع حدة أزمة الطاقة التاريخية في أوروبا.



واستمرت القارة في استيراد الغاز الطبيعي المسال في ظل تراجع مفاجئ للطلب عليه في آسيا، التي تنافس أوروبا على هذا الوقود.



وفي تعاملات أمستردام ارتفع سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل بنسبة 8ر4% إلى 50ر68 يورو لكل ميجاوات/ساعة.