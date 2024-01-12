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أعلن النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، ورئيس نادي جزيرة الورد التابع لمديرية الشباب والرياضة، تنفيذ مطالب الأسر المتضررة جراء سقوط منزلين وإتلاف منزلين آخرين أول أمس يقطن بها 9 أسر بواقع 26 فردا.

وقال إنه سيتم تسليمهم مساعدات مادية وعينية غدا في مكان تواجدهم، بخلاف المساعدات الرسمية من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التي أعلنت عنها الأجهزة التنفيذية.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليةالدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأسر المتضررة بمبالغ مالية من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيجاد سكن بديل لمدة 6 أشهر وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم.

ووجه المحافظ بصرف مساعدة عاجلة للأسر المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتسجيلهم على برنامج تكافل وكرامة وتلبية كافة مطالبهم.

كما وجه المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فوريه لها وإخلائها من المواطنين.

من جانبه، أضح رئيس حي شرق المنصورة انه تم اعداد نماذج الخطورة الداهمة للعقارين المشار اليهما وتم فصل المرافق وتنفيذ الإخلاء من السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حرصا حياة السكان بالمنطقة.

كما تم تحرير نموذج لعقارين من العقارات الثلاثة المعروضة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم والتدعيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والإدارة الاجتماعية توجهت إلى موقع انهيار العقارين وتبين انهيار عدد 2 مبنى (المبنى الاول مكون من دور أرضي وخمس طوابق – المبنى الثانى مكون من دور ارضى وثلاث طوابق)، بالإضافة إلى وجود أضرار بمبنى ملاصق تم اخلائه وبه أضرار في الممتلكات بغرفه المطبخ.

وبلغ عدد الاسر المتضرره من الانهيار 9 أسر بإجمالي 26 فردا، وتم نقل إحدى المواطنات من متضررى الانهيار للإقامة بمركز حماية واستضافه المرأة التابع لمديريه التضامن الاجتماعي بالدقهلية.