أردوغان: وثائقنا لها وقع كبير في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن كل الوثائق التي قدمتها بلاده لمحكمة العدل الدولية لها وقعٌ كبير في دعوى "الإبادة الجماعية" التي بدأت ضد إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقًا على بدء جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال الرئيس أردوغان إنه ستتم إدانة إسرائيل (بقضية الإبادة الجماعية) وفقا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية".

وأضاف: "كل الوثائق التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه كان يود أن يرى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أكثر ودا بهذه الفترة، لكنه قلد (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو مؤخرًا وبدأ يدلي بتصريحات مختلفة.

كانت جنوب أفريقيا قد قالت أمس الخميس 11/1/2024، وهو اليوم الأول من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية "منهجية"، مستشهدة بأمثلة على العنف العسكري وتصريحات لساسة إسرائيليين وضباط عسكريين.

ورفضت إسرائيل في دفوعها اليوم الجمعة، مزاعم جنوب أفريقيا وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن الحرب ضد حماس في قطاع غزة "تتوافق تماما مع القانون الدولي".

وستبت المحكمة، التي يوجد مقرها في هولندا، والتي من المفترض أن تحل النزاعات بين الدول، في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بالقضية الرئيسية- الادعاءات بالإبادة الجماعية- قد تستغرق سنوات للتوصل إلى حكم.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل مثل هذه الاتهامات في محكمة العدل الدولية.