 ﻿ممثل إسرائيل يطالب برفض دعوى جنوب أفريقيا.. ومحكمة العدل الدولية: سنصدر قرارنا في أقرب وقت - بوابة الشروق
الجمعة 12 يناير 2024 3:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

﻿ممثل إسرائيل يطالب برفض دعوى جنوب أفريقيا.. ومحكمة العدل الدولية: سنصدر قرارنا في أقرب وقت

لاهاي- محمد مجدي
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 2:38 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 2:38 م

رفعت محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الجمعة، الجلسة بعد الانتهاء من سماع فريق إسرائيل القانوني للرد على الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لها بارتكاب أعمال تشكل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب عضو فريق الدفاع عن إسرائيل، الدكتور جلعاد نعوم قضاة محكمة العدل الدولية برفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ التدابير المؤقتة والأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

كما طالب نعوم المحكمة برفض قضية جنوب أفريقيا وإزالتها من قائمتها بالكامل.

واتهم ممثل إسرائيل، جنوب أفريقيا بالانخراط في "جهد متضافر وساخر لتحريف مصطلح الإبادة الجماعية نفسه".

وقال نعوم إن جنوب أفريقيا صورت إسرائيل على أنها "دولة خارجة عن القانون تعتبر نفسها فوق القانون".

وبعد انتهاء الجلسة، قالت المحكمة إنها ستصدر قرارها في أقرب وقت ممكن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك