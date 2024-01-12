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رفعت محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الجمعة، الجلسة بعد الانتهاء من سماع فريق إسرائيل القانوني للرد على الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لها بارتكاب أعمال تشكل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب عضو فريق الدفاع عن إسرائيل، الدكتور جلعاد نعوم قضاة محكمة العدل الدولية برفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ التدابير المؤقتة والأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

كما طالب نعوم المحكمة برفض قضية جنوب أفريقيا وإزالتها من قائمتها بالكامل.

واتهم ممثل إسرائيل، جنوب أفريقيا بالانخراط في "جهد متضافر وساخر لتحريف مصطلح الإبادة الجماعية نفسه".

وقال نعوم إن جنوب أفريقيا صورت إسرائيل على أنها "دولة خارجة عن القانون تعتبر نفسها فوق القانون".

وبعد انتهاء الجلسة، قالت المحكمة إنها ستصدر قرارها في أقرب وقت ممكن.