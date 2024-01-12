انتهاء إضراب سائقي القطارات الألمان والنقابة تهدد بمزيد من الإضرابات عن العمل

انتهى إضراب استمر ثلاثة أيام لسائقي القطارات في أنحاء ألمانيا مساء اليوم الجمعة، لكن رئيس نقابة سائقى القطارات (جي دي إل) حذر من أن شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) يجب أن تكون مستعدة لمزيد من الإضرابات القادمة عن العمل.

ومع انتهاء الإضراب قال كلاوس فيسيلسكي رئيس نقابة (جي دي إل) لسائقي القطارات في برلين مساء اليوم الجمعة "بعد استكمال إجراءات الإضراب هذه، سنمهل شركة السكك الحديدية بعض الوقت لتعود إلى رشدها".

وأضاف فيسيلسكي: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يتلو ذلك الإضراب التالي عن العمل، وسيكون أطول وسيضر بالشركة بشكل أشد"، دون أن يحدد موعدا لإضراب آخر.

وقالت شركة السكك الحديدية أنه يجب على الركاب الاستعداد لحالات تأخير وإلغاء حجوزات حتى بعد الإضراب.

وتتوقع الشركة التي تدير السكك الحديدية عودة العمليات إلى طبيعتها بحلول صباح السبت.