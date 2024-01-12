قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن زيارة وزير ‏الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط وإسرائيل؛ استهدفت بحث إمكانية العودة ‏إلى صفقة إطلاق سراح الرهائن، إلى جانب قضية المساعدات الإنسانية وإمكانية زيادة تدفقها ‏إلى قطاع غزة. ‏

وأضاف خلال مقابلة لـ «العربية» مساء الجمعة، أن الزيارة إلى إسرائيل تضمنت «معرفة ‏آرائهم بشأن الانتقال إلى تخفيض حدة العمليات العسكرية وتخفيض عدد الضحايا من المدنيين، ‏لأنه سقط آلاف وآلاف منهم ولا نريد رؤية مدني آخر يتأذى، إضافة إلى التأكد من ضمان ‏استمرار الحصول على الدعم العسكري المطلوب من الولايات المتحدة». ‏

وتابع «رسالة الرئيس بايدن إلى نتنياهو تمثلت في التأكيد على الموقف الثابت للولايات المتحدة ‏في دعمهم وتأييد حق الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات حماس، وهي مسألة وجودية إلى إسرائيل ‏بالنظر إلى تصريحات حماس مؤخرا». ‏

وأضاف أن إسرائيل لا تزال تواجه تهديدات كبرى إلى اليوم من جانب حركة حماس تتعلق بتكرار ‏هجمات السابع من أكتوبر مجددا، لافتا إلى تناول لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع إسرائيل ‏والشركاء في المنطقة مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب. ‏

وأكد أن موقف الولايات المتحدة حيال السيادة على القطاع كان واضحا «لا نؤيد إعادة احتلال ‏غزة من قبل القوات الإسرائيلية.. كما لا نؤيد أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني خارج غزة»، ‏مشددا على ضرورة اللجوء إلى صندوق الانتخابات لاختيار الحكومة التي تحكم غزة في ‏المستقبل.‏