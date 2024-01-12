 مصادر: ستاروود الأمريكية توافق على شراء مجموعة من فنادق لندن مقابل 800 مليون جنيه إسترليني - بوابة الشروق
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مصادر: ستاروود الأمريكية توافق على شراء مجموعة من فنادق لندن مقابل 800 مليون جنيه إسترليني

لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 1:37 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 1:37 م

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة ستاروود كابيتال الأمريكية وافقت على شراء مجموعة من الفنادق في لندن نظير نحو 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار).

ومن المقرر أن تشتري شركة الأسهم الخاصة مجموعة الفنادق من شركة إدوارديان هوتيلز، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، حيث إن الأمر لم يعلن بعد.

وتدار الفنادق تحت علامة راديسون بلو إدوارديان وتقع في مقاطعة يست اند بلندن، في مواقع تشمل كوفنت جاردن وكينسينجتون وشارع أوكسفورد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، أن إدوارديان هولتز سوف تحتفظ بفنادقها ذات الخمس نجوم في مايفير وميدان ليست ومانشستر، بموجب شروط الاتفاق الذي يمكن الإعلان عنه الأسبوع المقبل.

ورفض ممثلو ستاروود، وإدوارديان هوتلز وجونز لون لاسيل، الذين توسطوا في البيع لإدوارديان، التعليق على الأمر.

وأفادت شركة نايت فرانك للوساطة العقارية، بأن نحو ثلث الصفقات الفندقية البريطانية، التي تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني، والتي أبرمت العام الماضي تمت في الربع الأخير من العام، حيث تأقلم المستثمرون مع تداعيات معدلات الفائدة المرتفعة.
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