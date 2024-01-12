قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 73 غارة على اليمن، مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من مقاتلي الجماعة.

وأضاف سريع، خلال بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن الجماعة لن تتردد في "استهدافِ مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله".

وحمل المتحدث باسم الجماعة أمريكا وبريطانيا كامل المسئولية على عدوانهم "الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون رد ودون عقاب"، مشدداً على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد "وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر؛ دفاعاً عن اليمن وسيادته واستقلاله".

وأكد سريع، خلال بيانه، أن "هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني"، قائلاً إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدق الله العظيم



أقدمَ العدوُّ الأمريكيُّ… pic.twitter.com/KoLpz5eEDa — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 12, 2024

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، فجر الجمعة، توجيه ضربات أمريكية بريطانية مشتركة ضد أهداف للحوثيين.

وأوضحت سنتكوم، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أرفقته بفيديو لانطلاق المقاتلات التي نفذت الهجوم، أن الضربات استهدفت أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع التخزين و منصات إطلاق طائرات الدرونز وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت الضربات بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، وفقا لسنتكوم.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأمريكية، إنها شنت ضربات ضد "60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين"، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.