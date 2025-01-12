السكرتير العام بسوهاج يسلم عددا من المواطنين نموذج 8 لإنهاء إجراءات التصالح

تفقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة بسوهاج، اليوم الأحد، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز شمال المحافظة، لمتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف المهم والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف.

وتضمنت الجولة تفقد المراكز التكنولوجية بطما، وطهطا، والمراغة، وتابع السكرتير العام إجراءات تلقي طلبات التصالح وأعمال لجان البت، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم بكيفية استكمال الملفات تيسيرا عليهم، كما سلم عددا من نموذج 8 للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح.

وفيما يخص موقف طلبات التصالح على مستوى المحافظة، فأوضح السكرتير العام أن عدد الطلبات المقدمة بلغ ٣٤٢٦٩ طلبا، فيما تم إصدار عدد ٤٢٣٨ نموذج " ٧ "، وعدد ٢٣٦٣ نموذج " ٨" حتى الآن.

وشدد السكرتير العام، على تنفيذ توجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكل الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات.