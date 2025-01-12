أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أنه يشفق على الإسماعيلي لما يعانيه من أزمات بداية من وقف القيد، فضلًا عن الأزمة المالية، مطالبًا بضرورة التمسك بحمد إبراهيم مديرًا فنيًا للفريق، رغم تذبذب النتائج.

أضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «بقول لجمهور الإسماعيلي الله يكون في عونكم، وأتمنى مساندتكم للإسماعيلي والجهاز الفني، لأنه من الظلم أن يتحمل حمد إبراهيم ما يحدث ويرحل بعدها».

وأشار إلى أن الإسماعيلي كان الأفضل أمام البنك الأهلي في الشوط الثاني، قبل أن يستفيق فريقه في الشوط الثاني، موضحًا أن الفوز أو الهزيمة توفيق من عند الله، بينما الظروف التي يمر بها النادي قاسية على أي فريق.

وأكد سعادته بعودة محمد أبو جبل، كونه حارس يمتلك إمكانيات كبيرة، فضلًا عن أن الفريق يمتلك 3 حراس مستواهم متقارب، وهو ما يجعل مركز حراسة المرمى في آمان دائمًا.

واختتم تصريحاته، بأن الرجاء المغربي، طلب التعاقد معه لتدريب الفريق، إلا أنه اعتذر عن عدم المهمة احترامًا لعقده مع البنك الأهلي، مضيفًا «شرف لأي مدرب تولي مهمة المدير الفني للرجاء كونه أكبر أندية إفريقيا، لكن احترامي لعقدي مع البنك يمنعني من قبول العرض».