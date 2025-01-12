جوجل تطور أداة ذكاء اصطناعي لإنتاج مدونات صوتية للمستخدم

تختبر شركة التكنولوجيا الأمريكية خاصية جديدة تسمى "الاستماع اليومي" أو (ديلي ليسن) والتي تقوم تلقائيًا بإنشاء مدونة صوتية (بودكاست) بناءً على المحتوى الذي يتابعه المستخدم على خدمة ديسكفر الخاصة بك. وأكدت الشركة لموقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن خاصية "الاستماع اليومي" عبارة عن تجربة صوتية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة المستخدم على البقاء على اطلاع دائم بالموضوعات التي تهمه.

وأشار موقع تك كرانش إلى أنه تم طرح هذه الخاصية حاليًا على تطبيق جوجل لنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.إس وستكون متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين اختاروا المشاركة في خدمة سيرش لابس الخاصة بجوجل.

ومن خلال أداة " ديلي ليسن" سيحصل المستخدم على حلقة بودكاست تصل مدتها إلى خمس دقائق تمنحه نظرة عامة على القصص والموضوعات التي تهمه. كما يقدم البودكاست روابط لقصص ذات صلة يمكن النقر عليها لمعرفة المزيد عن الموضوعات التي تتم مناقشتها.

وتعتمد الخاصية الجديدة على خدمة ديسكفر، لذلك فإن الموضوعات التي يتابعها المستخدم عبر محرك البحث أو ديسكفر في تطبيق جوجل، ستساعد المستخدم في الحصول على تجربة صوتية أكثر ارتباطا بشخصيته، بحسب شركة جوجل.

وأشارت جوجل إلى أن أداة ديلي ليسن تشبه خاصية أوديو أوفر فيوز الخاصة بتطبيق نوتبوك إل.إم، والتي تقوم بتوليد بودكاست باستخدام مضيفين افتراضيين من الذكاء الاصطناعي بناءً على المعلومات التي يشاركها المستخدم مع التطبيق، مثل قراءات الدورة أو المذكرات القانونية. مع خاصية ديلي ليسن بحصل المستخدم على ملخص سريع للأشياء التي يجب معرفتها بناءً على اهتماماته الشخصية.