إيران تنفي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار

نفت إيران إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، بعد دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ، صباح الثلاثاء.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الأنباء عن إطلاق صواريخ من إيران بعد وقف إطلاق النار «عارية عن الصحة».

وقبل قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع عملت على اعتراضها.

من جهته، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش بـ«الرد بقوة» على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار.

وقال في تصريحات، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح الثلاثاء، إنه «وجه الجيش بشن ضربات مكثفة ضد أهداف وبنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».