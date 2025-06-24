مجلس الوزراء الألماني يوافق على خطط الميزانية

مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لخطط الميزانية التي وضعها وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل لهذا العام والعام المقبل.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، وافق المجلس اليوم الثلاثاء على مشروع ميزانية عام 2025 والخطط العامة لميزانية عام 2026.

واعتمادا على الاستدانة على نطاق واسع تعتزم الحكومة الألمانية خلال هذين العامين الاستثمار في الدفاع وتحديث البنية التحتية ووضع الاقتصاد الألماني على مسار النمو. ومن المقرر أن يناقش البرلمان الاتحادي "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" هذه الخطط لاحقا.

وفي ميزانية هذا العام، يخطط كلينجبايل لإنفاق 503 مليارات يورو. وفي الميزانية الأساسية سيُجرى تمويل 81.8 مليار يورو من القروض، إلى جانب أكثر من 60 مليار يورو من الصناديق الخاصة الممولة بالديون. ومن المقرر أيضا الاستدانة على نطاق واسع لخطط ميزانية العام المقبل. كما سيُجرى استثمار مبالغ كبيرة في تطوير الجسور والطرق وشبكات الطاقة. علاوة على ذلك، من المقرر زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.