أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 808 آلاف و250 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 808 آلاف و250 جنديا، بينهم 1750 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9756 دبابة، منها خمس دبابات أمس السبت، و20289 مركبة قتالية مدرعة، و21839 نظام مدفعية، و1260 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1042 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و22021 طائرة مسيرة، و3018 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و33598 من المركبات وخزانات الوقود، و3694 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.