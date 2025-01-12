 وزير بريطاني: على شركات التكنولوجيا العملاقة الالتزام بقوانين السلامة على الإنترنت في بريطانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير بريطاني: على شركات التكنولوجيا العملاقة الالتزام بقوانين السلامة على الإنترنت في بريطانيا

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 5:30 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 5:32 م

قال وزير العلوم البريطاني إن القانون البريطاني لم يتغير ويجب على شركات التكنولوجيا العملاقة الالتزام به، وذلك ردا على قرار شركة ميتا بالتخلص من فرق تعديل المحتوى.

وكان مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي ، أن منصات التواصل الاجتماعي التابعة له ستطبق نظام "ملاحظات المجتمع" المماثل لمنصة إكس التي يملكها إيلون ماسك، بدلا من برنامجها طويل الأمد للتحقق من الحقائق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال زوكربيرج إن هذه الخطوة، التي اعتبرها البعض محاولة لكسب ود إدارة دونالد ترامب القادمة في الولايات المتحدة، تهدف إلى "استعادة حرية التعبير".

لكن نشطاء مدافعين عن حماية السلامة على الإنترنت أعربوا عن قلقهم من أن ذلك سيسمح بانتشار المعلومات المضللة بشكل أسهل ويترك الأطفال والشباب عرضة للمحتوى الضار.

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