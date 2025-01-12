الأقصر: افتتاح أسواق اليوم الواحد في البياضية والحبيل لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في الأقصر، سوقين جديدين في مدينة البياضية وقرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

ويضم سوق مدينة البياضية 10 عارضين، بينما يضم سوق قرية الحبيل 8 عارضين، بالإضافة إلى 9 سيارات متنقلة توفر مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات والزيوت، بتخفيضات تصل إلى 30%.



وحظيت هذه الأسواق بإقبال كبير من أهالي المنطقة، الذين أشادوا بجودة المنتجات وتنوعها، إلى جانب التنظيم المميز والخدمات المقدمة، ما يعكس التزام المحافظة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار صلاح إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن مشاركة مديرية التموين في أسواق اليوم الواحد تعكس التزامها بدورها الوطني في دعم المبادرات التي تخفف الأعباء عن الأسر المصرية وتحقق الاستقرار المجتمعي.

جدير بالذكر أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.