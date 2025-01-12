محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول: يون لن يحضر جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله

قال يون جاب-جيون، محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول، اليوم الأحد، إن يون لن يحضر الجلسة الرسمية الأولى في محاكمة عزله هذا الأسبوع بسبب مخاوف على سلامته.

وأدلى المحامي، بهذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة الدستورية لعقد أولى جلساتها بشأن عزل يون، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الدستورية، الثلاثاء المقبل، رسميا إجراءات عزل يون، الذي أصدر مرسوما عسكريا بفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر الماضي.

وستقرر المحكمة ما إذا كانت ستؤيد عزل يون أو تعيده إلى منصبه.

وقال المحامي "مع استمرار محاولات تنفيذ أمر توقيف غير قانوني وغير صالح بشكل غير قانوني، هناك مخاوف بشأن السلامة الشخصية والحوادث. لكي يتمكن الرئيس من الحضور للمحاكمة، يجب حل مسألة السلامة والأمن الشخصيين".

وأضاف المحامي أن الرئيس المعزول سيحضر محاكمته إذا تم حل تلك القضايا.

ولا يزال يون، البالغ من العمر 64 عاما، في مقر إقامته المحمي بجدران عالية ويحرسه العشرات من أفراد جهاز الأمن الرئاسي، كما تجمع المئات من أنصار يون أمام مدخل المبنى.

وأقال نواب البرلمان الكوري الجنوبي يون من منصبه حتى إشعار آخر بتهمة إساءة استخدام السلطة والتحريض على الفتنة في منتصف ديسمبر الماضي.

وقالت المحكمة الدستورية في وقت سابق إنها ستبدأ المرافعات الشفوية لمحاكمة العزل، الثلاثاء المقبل، مع تحديد إجمالي 5 جلسات استماع حتى الرابع من فبراير المقبل.

وكان المحققون قد حاولوا في وقت سابق توقيف يون لكنهم فشلوا بعد مواجهة استمرت ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوموا بمحاولة ثانية لاحتجازه بعد أن منحت محكمة في سول تمديدا لمذكرة التوقيف الأسبوع الماضي.