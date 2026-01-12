 البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 - بوابة الشروق
الإثنين 12 يناير 2026 2:25 ص القاهرة
نشر في: الإثنين 12 يناير 2026 - 1:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2026 - 1:50 ص

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% خلال نوفمبر السابق عليه.

وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ، المعد من جانبه ، سجل 0.2% في ديسمبر 2025 مقابل 0.9% في ديسمبر 2024 و0.8% في نوفمبر 2025.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف ، السبت الماضي ، عن استقرار معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية عند 12.3% في ديسمبر 2025 ، دون تغيير عن نوفمبر السابق عليه ، كما تراجعت وتيرة زيادة التضخم على أساس شهري إلى 0.2% مقابل 0.3%.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.2 نقطة في ديسمبر 2025 ، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره 10.3% ، مقابل 23.4% في ديسمبر 2024.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير خلال 2025 ، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، بنسبة 1% ، لتصل لـ 20% للإيداع و 21% للإقراض و 20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وقالت اللجنة إن هذا القرار جاء انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق في 20 نوفمبر الماضي.


