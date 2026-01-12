 محافظ البحيرة تطلق حملة عاجلة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة ضد السعار في رشيد - بوابة الشروق
محافظ البحيرة تطلق حملة عاجلة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة ضد السعار في رشيد

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 12 يناير 2026 - 7:13 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2026 - 7:13 م

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملة فورية لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، بالإضافة إلى البدء في تعقيم عدد آخر من الكلاب للحد من ظاهرة انتشارها والحفاظ على التوازن البيئي.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم، أن مديرية الطب البيطري قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة ميدانية بشوارع المدينة، لتطعيم عدد كبير من الكلاب وفقًا للاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.

كما شددت محافظ البحيرة على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري في جميع مدن ومراكز المحافظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري لتكثيف جهود الوقاية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

